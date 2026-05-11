Esra Işık için tahliye kararı

Milas 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi heyetinin, ilçenin Akbelen maden sahasında, 30 Mart'ta yaptığı keşif sırasında, İkizköy Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Jandarma ekiplerinin, araçtaki kişilerin yargı heyeti olduğu yönündeki uyarılarına rağmen Işık’ın heyete yönelik sözlü saldırıda bulunduğu ve "Size cehennemi yaşatacağım" dediği öne sürüldü. Görüntü izleme tutanakları ve bilirkişi beyanları doğrultusunda gözaltına alınan Işık, 31 Mart’ta sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Eylemin 'Yargı görevi yapan kişilere karşı nitelikli direnme' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Işık, tutuklandı.

İTİRAZ EDİLDİ

Avukatları, Işık'ın tutukluluk haline Milas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti. İtiraz sonrası inceleme başlatan mahkeme, Işık’ın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Öte yandan, olaya ilişkin Işık hakkında açılan davanın görülmesine 1 Haziran'da görülmesine devam edileceği belirtildi.