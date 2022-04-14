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Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili davada karar: 10 yıl hapis cezası

#Cinayet#Mahkeme#Karar
Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili davada karar: 10 yıl hapis cezası

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili görülen davada, mahkeme Ümitcan Uygun’un, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Esra Hankulu 3 Ağustos 2020 tarihinde evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak, genç kızla geceyi geçiren Ümitcan Uygun hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, olay gecesi evde bulunan Dilan Civelek ve Furkan Gürgil için de ‘suç delillerin yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

İDDİALARI REDDETTİ

Davanın karar duruşması dün yapıldı. Tutuklu sanık Uygun, son savunmasında kimseyi öldürmediğini iddia ederek, “Doğru er ya da geç ortaya çıkacaktır, suçsuzum” dedi. Savunmaların ardından mahkeme, sanık Uygun’u, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, ‘suç delillerini karartmak’la suçlanan diğer sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek’e de takdir indirimi yaparak 1 ay 6’şar gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Uygun, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin soruşturmada da şüpheli olarak bulunuyor. Uygun, Aleyna Çakır’ın darp edildikten sonra görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada da 4 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

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‘VERİLEN CEZA YETERSİZ’

Hankulu Ailesi’nin avukatı Nuran Özdemir, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, “Bizce sanık Uygun’un kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekiyordu. İstinaf başvurusunda bulunacağız” dedi.

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#Cinayet#Mahkeme#Karar

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