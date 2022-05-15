Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esra Hankulu cinayetinde gerekçeli karar: Pişman değildi

#Esra Hankulu#Ümitcan Uygun#Mahkeme
Esra Hankulu cinayetinde gerekçeli karar: Pişman değildi

Ümitcan Uygun’u 10 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, “sanıkta pişmanlık ve ileri suç işlemekten çekineceği kanaati oluşmadığı” gerekçesiyle iyi hal indirimi yapılmadığını belirtti.

Haberin Devamı

Esra Hankulu 3 Ağustos 2020 tarihinde evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak, genç kızla geceyi geçiren Ümitcan Uygun hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay gecesi evde bulunan Dilan Civelek ve Furkan Gürgil için de ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yapılan yargılama sonucunda Uygun’a ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl ceza verilirken, diğer iki sanık için de 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmişti. Mahkeme gerekçeli kararını tamamladı.

DARP VE CEBİR UYGULADI

Esra Hankulu cinayetinde gerekçeli karar: Pişman değildi


Gerekçeli kararda, olay günü sanık Uygun’un maktule ile birlikte saat 01.00- 02.00 civarında odaya geçtikleri anlatılarak, “İlerleyen süreçte sanık ve ölen Esra’nın telefonlarını değiştirdikleri muhtemelen cep telefonundaki resim ve mesajlar nedeniyle tartıştıkları (telefondan birtakım kayıtların silindiği sonradan tespit edilmiştir), sanığın ölen Esra’ya darp ve cebir uyguladığı, maktulenin kendisini savunduğu maktulün kollarındaki, bacağındaki, uyluk bölgesindeki ve boyundaki yaralanmalardan anlaşıldığı” belirtildi.

BEYİN KANAMASI SONUCU...

Kararda, Esra Hankulu’nun baygınlık geçirdikten sonra banyoya götürülüp üzerine su döküldüğü de anlatılarak “Kendine gelmesi sonucu bir müddet beraber oturdukları, sonrasında saat 03.00-04.00 civarında sanık ve ölen Esra’nın birlikte odaya geçtikleri sonrasında maktulenin beyin kanaması sonucu vefat ettiği” ifade edildi.

ÖLDÜRME KASTI YOKTU

Taraflar arasında husumet bulunmadığına da dikkat çekilen kararda “Öldürmeye elverişli bir alet kullanılmamıştır. Ölenin vücudundaki darp ve cebir izleri hafif sayılabilecek niteliktedir. Bu nedenlerle sanıkta öldürme kastının bulunmadığı kabul edilmiştir” tespiti de yapıldı. Kararda sanık Ümitcan Uygun hakkında “sanığın fiilden sonraki davranışları, sanıkta pişmanlık ve ileri suç işlemekten çekineceği kanaati oluşmadığı” gerekçesiyle iyi hal indirimi yapılmadığı da anlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esra Hankulu#Ümitcan Uygun#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya
Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya
Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei