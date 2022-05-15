Esra Hankulu cinayetinde gerekçeli karar: Pişman değildi

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Esra Hankulu 3 Ağustos 2020 tarihinde evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak, genç kızla geceyi geçiren Ümitcan Uygun hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay gecesi evde bulunan Dilan Civelek ve Furkan Gürgil için de ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yapılan yargılama sonucunda Uygun’a ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl ceza verilirken, diğer iki sanık için de 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmişti. Mahkeme gerekçeli kararını tamamladı.



DARP VE CEBİR UYGULADI

Gerekçeli kararda, olay günü sanık Uygun’un maktule ile birlikte saat 01.00- 02.00 civarında odaya geçtikleri anlatılarak, “İlerleyen süreçte sanık ve ölen Esra’nın telefonlarını değiştirdikleri muhtemelen cep telefonundaki resim ve mesajlar nedeniyle tartıştıkları (telefondan birtakım kayıtların silindiği sonradan tespit edilmiştir), sanığın ölen Esra’ya darp ve cebir uyguladığı, maktulenin kendisini savunduğu maktulün kollarındaki, bacağındaki, uyluk bölgesindeki ve boyundaki yaralanmalardan anlaşıldığı” belirtildi.Kararda, Esra Hankulu’nun baygınlık geçirdikten sonra banyoya götürülüp üzerine su döküldüğü de anlatılarak “Kendine gelmesi sonucu bir müddet beraber oturdukları, sonrasında saat 03.00-04.00 civarında sanık ve ölen Esra’nın birlikte odaya geçtikleri sonrasında maktulenin beyin kanaması sonucu vefat ettiği” ifade edildi.Taraflar arasında husumet bulunmadığına da dikkat çekilen kararda “Öldürmeye elverişli bir alet kullanılmamıştır. Ölenin vücudundaki darp ve cebir izleri hafif sayılabilecek niteliktedir. Bu nedenlerle sanıkta öldürme kastının bulunmadığı kabul edilmiştir” tespiti de yapıldı. Kararda sanık Ümitcan Uygun hakkında “sanığın fiilden sonraki davranışları, sanıkta pişmanlık ve ileri suç işlemekten çekineceği kanaati oluşmadığı” gerekçesiyle iyi hal indirimi yapılmadığı da anlatıldı.