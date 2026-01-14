×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Esra, evinde boğulmuştu: Cinayet şüphelisi sevgilisi ve annesi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 08:18

Ankara’da apartman dairesinde boğularak öldürülen Esra Muratoğlu’nun (28) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan sevgilisi Orhan Kırtıl ile kendi annesi Çilem Yener, tutuklandı.

Olay, 12 Ocak günü sabah saatlerinde Esra Murtaoğlu'nun annesi Çilem Yener ile oturduğu Mamak ilçesindeki evde meydana geldi. Esra Muratoğlu ile annesi Çilem Yener ve sevgilisi Orhan Kıtıl arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Esra Muratoğlu, boğularak öldürüldü. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Esra Muratoğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhan Kırtıl ile Çilem Yener’i gözaltına aldı.

Devlet korumasında 3 çocuğu olan Esra Muratoğlu, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Sumucak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şüpheliler Orhan Kırtıl ile Çilem Yener, emniyetteki ifadelerinde Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Kırtıl ve Çilem Yener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Ankara#Cinayet#Esra Muratoğlu

