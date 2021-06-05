Esra Erol'un programına Ayten Korkmaz damga vurdu! 'Termosumu açınca aşık oldum, kocamı terk ettim'

Esra Erol'un dün yayınlanan programına 60 yaşındaki Ayten Korkmaz damga vurdu. Ayten Korkmaz, 27 yıllık eşini Mustafa Korkmaz için terk ettiğini söyledi. 4 senedir birlikte olduğu Mustafa Korkmaz'ın evden gittiğini ifade eden Ayten Korkmaz, geri dönmesi için canlı yayında Mustafa Korkmaz'a çağrıda bulundu.

Ayten Korkmaz ağlayarak eşi Mustafa Korkmaz için öldüğünü, eşinin her şeyi olduğunu, geri dönmesini istedi. 4 sene boyunca beraber evli olduklarından bahseden Ayten Korkmaz, 3 sene sonra bir kadına gidiyorum dediğini, sonra cezaevine girdiğini anlattı.

KENDİLERİNE LEYLA İLE MECNUN DİYORLARMIŞ

Ayten Korkmaz, 4 yıllık evli olduğunu, 3 senedir eşinin gittiğini dile getirdikten sonra 27 senelik eşinden Mustafa Bey için ayrıldığını açıklayarak eşinin kendisine Leyla dediğini, kendisinin de Mecnun dediğini sözlerine ekledi.

Ayten Korkmaz, "Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim, sonra aşık oldum" dedi.

ESRA EROL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ayten Korkmaz'ın canlı yayındaki ifadelerinin ardından Esra Erol'un programı sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuya ilişkin mesajlar paylaştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara