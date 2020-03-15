Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetmişti! Corona virüs testi negatif çıktı
Esra Elönü'nün umre dönüşü bu sabah hayatını kaybeden babasının corona virüs testi negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu'na göre ölüm sebebi Corona virüs olmadığı belirtildi
Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan, Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü'nün evinin bulunduğu sokağa öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu görüldü. Elönü'nün cansız bedeni gerekli incelemeler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
COVİD-19 TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
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