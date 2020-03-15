Esra Elönü kimdir?
Esra Elönü, babasını kaybetmesinin ardından internet üzerinden biyografisi araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Esra Elönü kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Esra Elönü, 1982 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Esra Elönü'nün annesi ev hanımı babası ise İmam Şaban Elönü'dür. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazansa da eğitimine devam etmedi.
Bir haber sitesinde yazarlık yapan Esra Elönü, aynı zamanda bir televizyon kanalında da programlar sundu. 2005 yılında Beyaz Dua Evi Çocukları, 2007 yılında Çekirdek Lokantası, 2009 yılında ise Hayy Aksi isimli kitaplarını çıkardı.
2012 yılında Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Süleyman Civliz ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten bir oğlu oldu.
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