Espri nasıl yazılır? TDK’ya göre espri mi espiri mi?

Türkçe yabancı dillerden birçok kelimeyi kısa sürede içselleştirebilen ve kendi kurallarına uygun şekilde kullanılır hale getirebilen bir dil yapısına sahiptir. Türkçenin bu özelliği sayesinde Türk dil yapısına uyum sağlamaya müsait tüm yabancı kelimeler yazınsal ve telaffuz özellikleriyle Türkçeleştirilebilmektedir.

“Espri” Nasıl Yazılır?

Hali hazırda Türkçede yer alan birçok yabancı kelime bulunmaktadır. Yabancı kelimeler Türkçeleşirken bazı değişimlere uğramaktadır. Yaşanan bu değişimler sonucunda yabancı kelimelerde ünlü veya ünsüz düşmeleri yaşanabilmektedir.

Komik anlamına gelen ve Fransızcadan Türkçeye girmiş olan “espri” kelimesi de yazınsal hatalara sebebiyet veren ve birçok kişinin yanlış yazdığı kelimelerdendir.

TDK'ya Göre Espri mi, Espiri mi?

Okunuşu ile yazılışı arasında farklılık bulunan ve ses düşmesi yaşanan kelimelerden olan “espri” kelimesi gündelik dilimize yerleşmiş ve sıklıkla kullandığımız kelimelerden birisidir. Şaka yapan veya komik cümleler kurarak karşısındaki insanları güldürmeye çalışan insanlar sözlerini ve davranışlarını “espri” olarak adlandırmaktadırlar. Türk Dil Kurumu espri nasıl yazılır sorusuna “espri” olarak cevap vermektedir.

Espri Ne Anlama Geliyor?

Türk Dil Kurumu’na göre ise espri halk arasında kullanıldığı anlamın çok dışında bir anlama gelmektedir. “İnce söz” veya “nükte” olarak Türk Dil Kurumu tarafından anlamlandırılan “espri” kelimesi verilmek istenen mesajın dolaylı olarak verilmesi amacıyla kullanılan bir kelimedir.Espri kelimesi Türk şiirinde ve romanında sıklıkla kullanılır. Mecaz anlamlar taşıyan cümlelerde derin manalı ifade tarzı esprili ifade tarzına örnek olarak verilebilir.