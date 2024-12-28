Eşofman giymek özensizlik mi

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EŞOFMAN bir spor kıyafeti olmanın yanı sıra giyimde rahatlığı da temsil ediyor. Özellikle evde vakit geçirirken ya da tatil günlerindeki açık hava etkinliklerinde çokça tercih edilen bir giysi türü olan eşofman, pandemi sürecinde insanların evlere kapanmasıyla belki de altın çağını yaşamaya başladı. Ancak ne olursa olsun evde eşofman giyilmesine kesinlikle karşı olanlar da var. Onlar evde eşofmanla dolaşmayı en basitinden özensizlik ve eşlerin birbirine karşı saygısızlığı olarak yorumluyor. Hatta bunu daha ileri götürüp, “Bana göre eşofmanlar yenilginin simgesidir” diyen bile var. Konuyu gündeme taşıyanlardan biri Almanya Başbakanı Olaf Scholz oldu. Başbakan Scholz, özel hayatına ilişkin sorular içeren röportajda, evde rahat giyinmeyi sevdiğini ama eşofman giymenin kendisi için bir tabu olduğunu söyledi. Biz de sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, akademisyen Doç. Dr. Ekmel Geçer ile modacı Dilek Hanif ve Atıl Kutoğlu’na günlük yaşamda eşofman kullanımıyla ilgili görüşlerini sorduk.

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OLAF SCHOLZ EŞOFMANA KARŞI

Alman Başbakanı Olaf Scholz kendisiyle yapılan röportajda özel yaşamına dair soruları yanıtladı. Hiçbir toplantıya takım elbise ve kravat olmadan çıkmayan Olaf Scholz, eve geldiğinde rahat giysileri tercih ettiğini ama eşofman giymenin kendisi için bir tabu olduğunu söyledi ve “Evde asla eşofmanla dolaşmam” dedi.

Scholz, “Eve gelir gelmez ilk işim kıyafetlerimi değiştirmek. Takım elbiseyi askıya asıyorum ve hemen kot pantolon giyiyorum” diye konuştu. Evde eşofman giymemesiyle ilgili de ünlü Alman modacı Karl Lagerfeld’e atıfta bulunarak onun “Eşofman giyen hayatının kontrolünü kaybetmiştir” sözünü hatırlattı.

EŞLER ARASINDA SORUN ÇIKIYOR

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte evden çalışmanın yeni yaşam biçimi olması ve bazı sektörlerde bunun kalıcı hale gelmesi ya da hibrit uygulamalarla evde geçirilen sürenin artması insanların giyim alışkanlıklarını da etkiledi. Her gün işe gidilen düzende uyulan giyim disiplini yerini ev rahatlığına bıraktı. Ancak uzmanlar bu rahatlığın ve evde sabahtan akşama kadar eşofmanlarla dolaşmanın eşler arasında birbirlerine göstermeleri gereken azami özeni törpülediğini belirtiyor ve en azından akşam yemeğine otururken evde yaşayan herkesin kendisine çeki düzen vermesinin ilişkiler ve saygı açısından yararlı olacağını belirtiyor. ­

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ŞIK OLMASI GEREKİR

- MODACI Atıl Kutoğlu, eşofman giymeye karşı olmadığını belirterek, “Eşofman var, eşofman var. Yani modern, kaliteli şık bir eşofmanla evde zaman geçirmek bence zamanımız için çok normal. Yaratıcı bir modacının veya markanın elinden çıkmış bir eşofman her yerde giyilebilir. Ben de evde rahat giyinmek taraftarıyım ve eşofman giymeye karşı değilim. Şıklığın, özenli giyimin azalmasına karşı ve evde özenli uyumlu giyinilmesi taraftarıyım. Özensiz giyinmek inanın ruh sağlığını da negatif etkiliyor olabilir. Bir de kendini bırakmışlık göstergesinin ya da depresyonun başlangıcı olabilir” dedi.

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GİYİM BİR MESAJDIR

- SOSYOLOG Prof. Dr. Nilüfer Narlı, “Kişi seçtiği giyim stilli, seçilen kumaş, kesim ve renk ile bilinçli veya bilinçsiz bir mesaj yollar. İletişim parçası haline gelen giyim unsurları birçok kişi tarafından gözardı ediliyor. Giyim tarzı bir kişinin görgü ve zevk sahibi olup olmadığını ve ruh halini yansıtır. Modayı körü körüne takip etmek de yine yetersiz donanım eksikliğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE MODA FARKLI

- SCHOLZ’un söylediği sözün ‘giyim kültürü’ ile ilgili olduğunu söyleyen modacı Dilek Hanif, “Eşofman, pandemi zamanında hayatımızın içine girdi. Birçok modacı pandemi zamanı insanların artık toplantılara bile eşofmanla gittiğine dikkat çekiyordu. Ancak bana göre şimdi eşofman olması gerektiği yerde duruyor. Eski rutinimize döndüğümüzü düşünüyorum. Giyim kültürü ile modayı ayırmak gerekir. Scholz’un söylediği ‘giyim kültürü’ ile alakalı. Ben yalnızken bile evde şık olmaya dikkat ederim. Ama bu, bol ve rahat kıyafet şık değildir anlamına gelmez. Kültür ve modayı ayırmak gerekir” diye konuştu.

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UYUMLU OLMALI

- MARMARA Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Geçer ise “Giydiğimizin, şık, uyumlu ve temiz olmasına özen göstermeliyiz. Eşofman giydiğimizde de bu durum karşımızdaki insanın bizimle daha rahat iletişime geçebileceğine dair mesaj verebilir. Örneğin, eşofmanı çok profesyonel bir ortamda giydiğimizde bu durum diğer insanlar üzerindeki otoritemizi zayıflatabilir” dedi.