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Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 16:48,Son Güncelleme:/

Esnek çalışmaya geçildi; İstanbul Anadolu Adliyesi'nin koridorları boş kaldı.

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Esnek çalışmaya geçildi; İstanbul Anadolu Adliyesi'nin koridorları boş kaldı.
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KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kamu çalışanlarına esnek çalışmanın önünü açan Cumhurbaşkanlığı genelgesinin yayınlanmasının ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbet sistemine geçildi. Hafta içi ortalama 60 bin kişinin giriş yaptığı İstanbul Anadolu Adliyesi'nin koridorları boş kaldı.

Nöbet sistemine geçilmesi ile birlikte mahkemelerde tutuklu ve acil işlerin görülmesi için gerekli personel ile savcılık soruşturmaları için zorunlu personel dışında kalan adliye personelin evlerinde çalışmaya başladı. Hakim ve savcılar ile personel, UYAP imkanlarından yararlanarak evlerinde işlerini sürdürecek. Nöbet sistemi ile birlikte duruşmaların en yoğun olduğu salı günleri ortalama 60 bin kişinin giriş yaptığı adliye, yüzlerce insanın gezdiği duruşma salonlarının bulunduğu koridorlar bu salı boş kaldı. Adliye boş kalınca adliye içerisinde faaliyet gösteren kafeterya ve restoranlar da kapatıldı.

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