Esnek çalışma nedir? Esnek çalışma saatleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili değerlendirmeleri duyurdu. Madde madde 30 ilde geçerli olacak olan yeni corona virüsü tedbirlerini sıralayan Erdoğan özel sektör çalışanlarının çalışma saatlerinin de esnetildiğini bildirdi. Peki, esnek çalışma saati nedir? İşte, ayrıntılar.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları “compressed week” dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.

Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi çalışma saatleridir.