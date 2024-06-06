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Esnaftan para isteyen sahte zabıta gözaltına alındı

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#Avcılar#Zabıta#Esnaf
Esnaftan para isteyen sahte zabıta gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 10:21

Avcılar'da iddiaya göre kendisini zabıta memuru olarak tanıtarak esnaftan çeşitli sebeplerle para isteyen ve yüksek cezalar keserek mühürleme yoluna gideceğini öne süren şüpheli yakalandı. İddiaları reddeden sahte görevli sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, denetledikleri bir iş yerinde kendisini görevli olarak tanıtan bir kişinin gelip esnaftan çeşitli bahanelerle para istediğini, aksi halde iş yerlerini kapattırma tehdidinde bulunduğunu belirledi. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekibi, güvenlik kamera kayıtlarından şüpheliyi ve kullandığı aracı tespit etti. Ekipler, otomobilin araç kiralama şirketinden O.M. tarafından kiralandığını belirledi.

SERBEST BIRAKILDI

İncelemeler sonucunda şüpheli O.M. Bayrampaşa'da yakalandı. Şüphelinin daha önce Bahçelievler'de de benzer bir suça karıştığı anlaşıldı. O.M. ise iddia edildiği gibi esnaftan para almadığını, yangın tüpleri getirip satmadığını öne sürdü. Hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi' suçlarından işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Avcılar Belediyesi yetkilileri, kendisini görevli olarak tanıtarak esnaftan para isteyen veya ürün satmaya kalkan kişilere itibar edilmemesini, bu gibi kişilerin kuruma veya polise bildirilmesini istedi.

 

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#Avcılar#Zabıta#Esnaf

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