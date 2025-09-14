Esnafın kabusu olmuşlardı! Özel harekat, otomatik silahlarla nöbet tutuyor

Haberin Devamı

Bursa'nın tarihi kapalı çarşısında iddiaya göre bir suç örgütü kuyumcuları tehdit etti. Günde 30 bin kişinin geldiği çarşıda şimdi özel harekat polisleri devriye gezdi.

Şebeke, 10 milyon avrolara varan miktarda haraç talep etti. Tehdit edilen kuyumculardan biri bu durum üzerine polise başvurdu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Özel harekat polisleri tarihi kapalı çarşının giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarında nöbet tutup devriye gezerek şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

7 GÜN 24 SAAT NÖBET

Tarihi dokusu ve yoğun ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken Bursa Kapalıçarşı'da güvenlik artık özel harekat polislerine emanet. Tam teçhizatlı ekipler, olabilecek suçlara karşı çarşı içinde 7 gün 24 saat devriye atıyor.

Günlük 20 ile 30 bin arası ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Bursa Kapalıçarşı'nın, dar sokaklarında aniden beliren özel harekat timleri, hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de suçlulara adeta gözdağı veriyor. Vatandaşlar polislere büyük bir güven duyduklarını söylerken, esnaflar da "Kapalıçarşı'da artık huzur var, bu manzara bize güç veriyor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Çelik yelekli, otomatik silahlı özel harekat timleri Kapalıçarşı'nın giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda sürekli devriye geziyor. Güvenliğin en üst seviyeye çıktığı Kapalıçarşı'da, tarihi dokuya eşlik eden özel harekat manzarası ziyaretçilerin ve turistlerin dikkatini çekiyor, cep telefonlarıyla da kaydediliyor.