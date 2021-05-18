Esnafa nefes: 4.6 milyar TL hibe verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salgın döneminde zarara uğrayan esnafa verilecek hibe desteğinin ayrıntılarını açıklayarak, “Esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. 235 bin işletmeye bir defaya mahsus 5 bin lira, 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Erdoğan şunları söyledi:

TAKVİMİN İKİNCİ ETABI GÖRÜŞÜLDÜ: “Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde hamdolsun salgının yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık. Kabine toplantımızda, 1 Haziran’dan itibaren başlayacak kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını da ayrıntılı şekilde görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre, bu konudaki uygulama esaslarını milletimizle paylaşacağız. Ay sonuna kadar olan süreçte vaka sayılarını daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tedbirlerine hassasiyetle uyumunu özellikle rica ediyorum. Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz.

661 MİLYAR LİRALIK KAYNAK: Sosyal destek programlarıyla, 5 milyonun üzerinde haneye doğrudan nakit yardımı yaptık. Tüm bu nakdi ödemelerin tutarı şimdiden bu rakama lütfen dikkat edin, 134 milyar lira olarak gerçekleşirken, bu rakam haziran sonu da 181 milyar lirayı bulacaktır. Bankacılık sektörümüzün esnaflarımıza, kobilerimize, ihracatçılarımıza, vatandaşlarımıza verdikleri kredileri kredi garanti fonu vasıtasıyla kolaylaştırdık. Bu kredilerin toplamı 315 milyar lirayı aşmıştır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin, esnafların, mükelleflerin vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve borç yeniden yapılandırmalarıyla her kesimden insanımızı rahatlattık. Borç ertelemelerinin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya yıl ulaşacaktır. Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık bir kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk.

ÇİFTÇİNİN BORÇLARINA ERTELEME: Ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de ‘nefes kredisi’ adı altında bir kolaylığı sağlayacak adımları atıyoruz. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin, Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları da ertelenecektir.

BUĞDAY VE ÇAY ALIM FİYATLARI: Toprak Mahsulleri Ofisinin geçen yıl ton başına 1650 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya; geçen yıl ton başına 1275 lira olan arpa alım fiyatını da 1750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına; kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.87 liraya, desteklemeyle birlikte ise 4 liraya yükseltilmiştir.”

BİR GRUBA 5 BİN BİR GRUBA 3 BİN TL

Esnafımıza yönelik yeni bir destek programının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hibe programıyla, salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.

BİRİNCİ GRUP: Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

İKİNCİ GRUP: Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dâhildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkârımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

BİDEN'A: KANLI ELLERİNİZLE BİR TARİH YAZIYORSUNUZ

ERDOĞAN konuşmasında başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere dünyaya Filistin konusunda sert mesajlar verdi:

İSRAİL’E SİLAH SATIŞI: “Bugün Biden’ın ciddi bir İsrail’in silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma diye konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze’ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.

84 MİLYONUN KUDÜS NÖBETİ: Bugün de 84 milyon birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz. İsrail’in, artık her Ramazan ayında tekrarlamayı alışkanlık haline getirdiği saldırıları ve katliamları, 2021 yılında da bayramı hepimize zehir etmiştir.

TERÖR AYGITINA DÖNÜŞTÜ: İsrail devleti, siyonist hayaller peşinde koşan siyasetçilerin ve insanlığa karşı suç işlemeyi mubah sayan radikallerin elinde bir terör aygıtına dönüşmüştür. İsrail’in bombalayarak, kurşunlayarak, araçlarla üzerinden geçerek katlettiği onlarca masum çocuğu, yüzlerce masum sivili, evlerini yıktığı, sürekli taciz ederek göçe zorladığı onbinlerce Filistinli aileyi görmezden gelenler, Tel Aviv’e atılan füzeleri öne sürerek insanlığın vicdanını gölgelemeye çalışmaktadır. Filistinli çocukların bombalarla ölmesiyle ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir.

İSRAİL BAYRAĞI ÇEKEN AVUSTURYA: Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devleti, herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışmaktadır. Aynı şekilde, İsrail’in Kudüs’te ve Gazze’de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler de, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle, tarihe insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla geçeceklerdir.

KUDÜS’TE KOMİSYON YÖNETİMİ: Artık Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Kudüs’ün, üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi en doğru yol olacaktır. Aksi takdirde bu kadim şehirde kalıcı barışı sağlamak kolay kolay mümkün gözükmemektedir.”

GARA’DAKİ 13 ŞEHİDİN SORUMLUSU O TERÖRİST ETKİSİZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, konuşmasında PKK’nın Suriye genel sorumlusu ‘Sofi Nurettin’ kod isimli teröristin, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu: “Türkiye’ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin’in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG’nin aynı örgüt olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG’nin elebaşlarını ve teröristlerin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir.

Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor, her birinin alınlarından öpüyorum. Bu ülkeye ihanet eden, insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini, bugün hatırlatıyorum.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara