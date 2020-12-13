Esnafa kira müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayata geçirilen tedbirler sayesinde salgının hızının kesildiğini belirterek, pandemi döneminde açıkladıkları sosyal koruma kalkanına ek olarak kiralarda düzenlemeye gideceklerini söyledi. Dün İstanbul’dan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne ile Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı yapan Erdoğan, ekonomiden dış siyasete kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘PEYDER PEY KALDIRACAĞIZ’

“Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızını kestik. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık. 45 milyar TL’lik bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda da düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığımız olarak büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren, her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyesine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

‘REFORMLARIN HAZIRLIKLARI İÇİNDEYİZ’

Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz. Hukuki ve idari reformlarla ülkemizi yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende ilk 10’a sokmayı hedefliyoruz.

‘SUYU VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAMIZ ŞART’

Su hayattır. Ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en verimli şekilde kullanmamız şarttır. Oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde, hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Salgın tehdidi sebebiyle temizlik amaçlı su kullanımında ciddi artış yaşandı. Kurumlar ve vatandaşlar olarak el ele vererek hem etkili hem tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız bulunuyor.

‘AVRUPA’DAN GELİNCE İYİ, KATAR’DAN GELİNCE KÖTÜ’

Yatırımın rengi olur mu? Yatırımın ırkı, dili, dini olur mu? Yatırım Avrupa’dan geldiği zaman güzel ama yatırım Katar’dan geldiği zaman kötü. Ve ona bir de tabi kılıf giydirmek. Bunun markası kim? CHP. CHP’nin bütün işi bugüne kadar, geçmişinden bugüne kadar hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Milletin gönlünü kazanarak alamadıkları desteği, ülkenin çöküşünü sağlayarak elde etme hesabı içindeki bu anlayış, giderek pervasızlaşıyor.

Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar bu ülkenin ve milletin çıkarlarını, koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Hiçbir ülke sadece kendi geliri ve kaynaklarıyla büyük bir kalkınma hamlesini hayata geçiremez. Türkiye’de de durum farklı değildir. Ülkemizde son 18 yılda cari fiyatlarla yaklaşık 508 milyar dolar kamu yatırımı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık aynı dönemde, ülkemize gelen uluslararası yatırım miktarı, 220 milyar dolardır.”

Manisa-Akhisar çevreyolu törenle açıldı





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu, Manisa-Akhisar Çevreyolu Açılış Töreni’ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu’na, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da eşlik etti.