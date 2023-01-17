Esnafa ateş etti silahı düşünce öldürüldü

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Araya giren sanayi sitesi esnafı tarafları sakinleştirmeye çalışırken bir sürücü olay yerinden uzaklaştı. Emrah Güner ise sanayi sitesi esnafıyla kavga etmeye başladı. Üzerinde bulunan tabancayı çıkartan Güner, kavgaya müdahil olan sanayi sitesi esnafına ateş etti. Güner’in silahından çıkan kurşunların isabet etmesiyle 6 kişi yaralandı. Bu sırada Emrah Güner, elindeki tabancayı yere düşürdü. Vurulan 6 kişi arasında babasının da olduğunu gören bir esnaf tabancayı alıp Güner’in başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emrah Güner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Emrah Güner’in başına ateş ederek öldüren kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü.