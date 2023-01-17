Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esnafa ateş etti silahı düşünce öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniye#Silahlı Kavga#Sanayi Sitesi
Esnafa ateş etti silahı düşünce öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

İstanbul Ümraniye’deki  Saray Mahallesi Sanayi Sitesi Yolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde dün Emrah Güner ile bir sürücü arasında kavga çıktı.

Haberin Devamı

Araya giren sanayi sitesi esnafı tarafları sakinleştirmeye çalışırken bir sürücü olay yerinden uzaklaştı. Emrah Güner ise sanayi sitesi esnafıyla kavga etmeye başladı. Üzerinde bulunan tabancayı çıkartan Güner, kavgaya müdahil olan sanayi sitesi esnafına ateş etti. Güner’in silahından çıkan kurşunların isabet etmesiyle 6 kişi yaralandı. Bu sırada Emrah Güner, elindeki tabancayı yere düşürdü. Vurulan 6 kişi arasında babasının da olduğunu gören bir esnaf tabancayı alıp Güner’in başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emrah Güner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Emrah Güner’in başına ateş ederek öldüren kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümraniye#Silahlı Kavga#Sanayi Sitesi

BAKMADAN GEÇME!

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması