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Esnaf ile müşteri tartışmasında korkunç son: Aracıyla peşine düşüp öldürdü

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#Cinayet#Esnaf Cinayeti#Silahlı Saldırı
Esnaf ile müşteri tartışmasında korkunç son: Aracıyla peşine düşüp öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 09:37

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, esnaf ile müşteri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra müşteri aracına binip uzaklaşırken, esnaf kendi otomobili ile şahsın peşine düştü. İsmi öğrenilemeyen esnafın ateş açması sonucu Mazlum G. ağır yaralanırken, araç kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

Esnaf ile müşteri tartışmasında korkunç son: Aracıyla peşine düşüp öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mazlum G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Esnaf ile müşteri tartışmasında korkunç son: Aracıyla peşine düşüp öldürdü

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#Cinayet#Esnaf Cinayeti#Silahlı Saldırı

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