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Esnaf günlerce nöbet tutup böyle yakalamıştı! Suç makinesi çıktı

#Antalya#Alanya#Dolandırıcılık

Antalya’nın Alanya ilçesinde turistlere malzeme satma bahanesiyle esnaftan komisyon parası alarak dolandıran ve yine günlerne nöbet tutan esnaf tarafından yakalanıp el ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 20’nin üzerinde suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz gün Avsallar Mahallesi'ndeki turistik bir çarşısında yaşandı. İddiaya göre bir süredir çarşıya gelen Mitat E., çevre mahallelerden yanında eşlik ettirdiği esnafa, turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyerek komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan Mitat E., esnafları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını düşünen esnafsa jandarmaya giderek Mitat E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. Mitat E.'yi yakalamak için esnaflar hazırda beklemeye başladı.

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ELLERİ VE AYAKLARINI ELEKTRİK KABLOSUYLA BAĞLADILAR

Şüphelinin yine bir esnaftan 15 bin lira alıp kaçtığı fark edilince çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaf, şüpheliyi yakalayıp kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Mithat E., gözaltına alındı.

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Esnaf günlerce nöbet tutup böyle yakalamıştı Suç makinesi çıktı

CEZAEVİ YOLUNDA BİLE YENİ ŞİKAYETLER GELDİ

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Mitat E. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Zanlının 20’nin üzerinde suç dosyası olduğu belirtilirken, jandarma ekiplerince cezaevine götürülürken bile dolandırıldığını ileri süren başka bir esnafın da karakola gelerek Mitat E. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Esnaf günlerce nöbet tutup böyle yakalamıştı Suç makinesi çıktı

ESNAFIN YAKALAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay günü dolandırıcılık zanlısının turistik çarşıda kaçış ve esnaf tarafından yakalanma anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarşıda kaçan Mitat E.'yi esnafın fark etmesi, ardından peşinden kovalayarak yakalaması yer alıyor. Bir işyerine sokulan zanlının yine esnaf tarafından elektrik kablosu eşliğinde dışarı çıkartılması da kayıtlara yansıyor.

Esnaf günlerce nöbet tutup böyle yakalamıştı Suç makinesi çıktı

 

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#Antalya#Alanya#Dolandırıcılık

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