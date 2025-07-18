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Esnaf duvarına yazdığı yazıyla dikkati çekti! 'Biraz işe yaradı'

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#Eskişehir#Kuaför#Esnaf
Esnaf duvarına yazdığı yazıyla dikkati çekti Biraz işe yaradı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 17:36

Eskişehir'de bir kuaför dükkanının önüne yazdığı yazı ile dikkatleri çekmeyi başardı. Esnaf Döne Ulusoy, "İnsanları temizlik konusunda uyarmak istedim, sonuç da aldım" dedi.

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Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför işletmesinin duvarına asılan uyarı yazısı dikkat çekti.

Bahse konu yazıda, "Dükkan önlerine tükürmeyin. Yerlere izmarit atmayın" ifadeleri yer aldı. Uyarı yazısını asan çevre esnafı Döne Ulusoy, konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi. Her sabah iş yerini açtığında kapısının önünde balgam, sigara izmariti ve atık maddeler ile karşılaştığını belirten Ulusoy, ilginç uyarı yönteminin etkili olduğunu ifade etti.

Esnaf duvarına yazdığı yazıyla dikkati çekti Biraz işe yaradı

"ASTIĞIM YAZI BİRAZ İŞE YARADI"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan esnaf Döne Ulusoy, "Her sabah dükkanımı açtığımda bir balgamla karşılaşıyordum. Sigara izmaritleri, kola kutuları vardı. İnsanları temizlik konusunda uyarmak istedim. Astığım yazı biraz işe yaradı. En azından yazıyı astığımdan beri tükürük görmedim. Sokakta yürürken astığım yazıyı görenler, ‘Siz mi yazdınız?' diyor. ‘Keşke ön tarafa assaydınız' dediler, ama ön tarafta insanlar yukarı bakmadıkları için ben de karşıdan gelenler görsün diye öyle bir yere yazdım" dedi.

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#Eskişehir#Kuaför#Esnaf

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