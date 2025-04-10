Esnaf, belediye başkanını çileden çıkardı! Kaldırıma çağırıp uygulamalı anlattı: Burnumuz kırıldı

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Çorum’daki esnafları ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir esnafın engelliler için kaldırıma yerleştirilen ‘sarı çizgi’ üzerine çeşitli eşyalar koyduğunu görünce duruma müdahale etti.

Esnafa sarı çizgilerin görme engelliler için önemini anlatmak isteyen Başkan Aşgın, kaldırımı işgal eden esnafın eline görme engelli bastonuna benzeyen fırça sapını verdi. Görme engelli gibi esnafla kol kola girip gözlerini yumarak kaldırımda yürüyen Başkan Aşgın, kaldırımı işgal eden malzemelere çarptı. Başkan Aşgın esnafa, "Gördün mü, burnumuz kırıldı" diyerek çizginin önemini anlattı.

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Daha sonra esnafa uyarılarda bulunan Başkan Aşgın, "Bunlar kalkacak. Biz sana hayırlı işler demeye geldik, bunun için gelmedik ama şuna bak. Ne güzel yapmışız ve hepimiz yarın görme duyumuzu, elimizi, kulağımızı kaybedebiliriz. Yazık değil mi? ‘Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de Adl-i İlahi sorar Ömer’den onu’ diyor. Bizden sorar Allah" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN, O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Başkan Aşgın o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz, diyorsak gereğini hep birlikte yapacağız. Engelli yolu ve kaldırım işgali konusunda taviz veremeyiz; verirsek bunun hesabını her iki dünyada da veremeyiz. Hatasını kabul edip derhal düzelteceğini söyleyen esnaf kardeşime anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel şehir hep güzelliklerle anılsın diye biz, gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz" sözleriyle paylaştı.