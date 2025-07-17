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Esmanur Cambridge’te hastalıklara çare arayacak

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#Cambridge Uluslararası Araştırma Merkezi#Esmanur Samagan#Kabataş Erkek Lisesi
Esmanur Cambridge’te hastalıklara çare arayacak
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:00

İNGİLTERE’deki Cambridge Uluslararası Araştırma Merkezi (Cambridge Centre for International Research - CCIR), yaz, güz ve bahar olmak üzere farklı dönemlerde lise öğrencilerini araştırma programlarına kabul ediyor.

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Her dönem binlerce öğrencinin başvurduğu 40’tan fazla programın her birine ise en fazla 5 kişi kabul ediliyor. Bu öğrencilerin de sadece yüzde 40’ına burs veriliyor. Onlardan biri olan Kabataş Erkek Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Esmanur Samagan, merkezdeki  ‘Gelişimsel Biyoloji: Gen Düzenleme, Kök Hücreler, Model Organizmalar ve Epigenetik’ programında Harvard Üniversitesi’nden Dr. Hakan Coşkun ile çalışacağını söyledi.

Genetik mühendisliği okumaya 10 yaşındayken ilkokul 4’üncü sınıfta karar verdiğini dile getiren Esmanur Samagan, şunları söyledi:

İYİLEŞTİRME GÜCÜ VERİYOR

“O zamanlar klonlanan koyun Dolly’nin hikâyesi oldukça ilgimi çekmişti. O dönem bu alanın değiştirme ve iyileştirme gücü verdiğini anlamıştım. Çünkü tüm hastalıkların ve insana ait biyolojik süreçlerin başlangıcı genetiğe dayanıyor. Bunların değişimi de o kodun değişmesiyle başlıyor. Ortaokul ve lise hayatımda da bu alanla ilgili araştırmalar yapmaya devam ettim ve genetik mühendisi olmaya karar verdim. İçinde yer alacağım programda gen editleme teknolojileri araştırılacak. Bu sayede bir hastalığın kökenine inip onun temelden çözülmesi gibi bir süreci ilerleteceğimizi düşünüyorum. Gen editleme ile örneğin; anemi gibi hastalıklarda ilgili hücrenin proteini değiştirilerek bu rahatsızlık ortadan kaldırılabiliyor. Bu yöntem şu an başka hastalıklar için de araştırılıyor. Yakın zamanda bu teknikle kansere de çare bulunabileceğine inanıyorum. Bu tarz çalışmalar şu an dünya çapında pek çok biliminsanının ortak uğraşı ve ben de gelecekte bunun öncülerinden biri olmak istiyorum. Hedefim tüm hastalıkları kökünden yok etmek.”

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#Cambridge Uluslararası Araştırma Merkezi#Esmanur Samagan#Kabataş Erkek Lisesi

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