Esma ayağa kalktı

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Doğuştan yürüme engelli olan ve konuşmakta güçlük çeken Akyol’un yardım talebi üzerine yaşadığı durumu sosyal medya hesabında paylaşan Sakin’in çağrısına, İstanbul’da yaşayan Ercişli işinsanı Mehmet Hanifi Işık kayıtsız kalmadı. Işık, Akyol ile bir yakınının İstanbul'a gitmesini sağlayarak tedavi süreci boyunca kalabilecekleri bir ev kiraladı ve tüm masraflarını üstlendi.

21 YAŞINDA PARKİNSON

Yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinde çeşitli özel hastanelerde kapsamlı tetkiklerden geçirilen Esma Akyol’a Parkinson hastalığı tanısı konuldu. Ardından da fizik tedavi ve ilaç tedavisine başlandı. Tedavi sonunda önemli ilerleme kaydeden Akyol, ilk kez ayakta durmayı başarırken konuşmada da büyük gelişme sağladı. Esma Akyol’un yaşadığı sıkıntıların duyulmasına sağlayan Gökmen Sakin, “Üç aylık tedavinin ardından Esma’nın ayakta durabildiğini ve rahat konuşabildiğini görmek hepimizi sevindirdi. Yakında yeniden kontrole gidecek. İnşallah bundan sonraki süreç de olumlu geçer ve Esma en büyük hayali olan yürümeye kavuşur” diye konuştu.

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GERİYE YÜRÜMEK KALDI

Tedavilerinin ardından Van Yolu Mahallesi’ndeki evine dönen Esma Akyol, eski görüntülerine bakarak ayakta durabilmenin mutluluğunu yaşıyor: “Eskiden yatalak durumdaydım. Yemeklerim bile uzandığım yerden yediriliyordu. Konuşmakta çok zorlanıyordum. Şimdi ise ayakta durabiliyorum ve daha rahat konuşabiliyorum. Hayatta üç hayalim vardı. İkisini gerçekleştirdim. Geriye sadece yürümek kaldı. Eski resimlerime bakıyorum da arada dağlar kadar fark var. Şimdi kendimi daha iyi ifade edebiliyorum ve ayakta durabiliyorum. Bu küçüklüğümden beri kurduğum bir hayal. Buna sahip olmak için çok emek harcadım. Yakında kontrolüm var. Doktorlar uygun görürse beynime pil takılacak. İnşallah yürümeye başlarsam üniversite okumak istiyorum.”