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Eşlerin kavgasında korkunç son! Kocasını demir sopayla öldürdü

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#Cinayet#Denizli#Denizli Haberleri
Eşlerin kavgasında korkunç son Kocasını demir sopayla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:48

Denizli'nin Güney ilçesinde Ayşe K. (42), aralarında kavgada kendilerini ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yi kolundan bıçakla yaralayan eşi Murat K.'yi (44) başına demir çubukla vurarak öldürdü. Ayşe K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Ayşe K. ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşi Murat K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çiftin en büyük çocuğu F.K., araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi. Ancak bu sırada F.K., babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe K. ise aldığı demir çubukla eşi Murat K.'nin başına vurdu.

Eşlerin kavgasında korkunç son Kocasını demir sopayla öldürdü

Çiftin diğer çocuklarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Murat K.'nin cansız bedeni otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F.K. ise hastanede tedaviye alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe K. jandarma tarafından gözaltına aldı. 

 

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#Cinayet#Denizli#Denizli Haberleri

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