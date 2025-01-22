Eslem’in acılı babası: Önlem alınsın

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HAKKÂRİ’nin Yüksekova ilçesinde Ahmed-i Hani Ortaokulu’nda karnesini ve teşekkür belgesini alan 7’nci sınıf öğrencisi Eslem Teker (12), cumartesi günü kütüphaneden kitap almak için evden çıktı. Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden amcası Erdem Teker, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

‘TEDBİR ALINMASI İÇİN DİLEKÇE VERMİŞLERDİ’

Eslem Teker için ilçeyle 14 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy’de taziye çadırı kuruldu. Bir zincir markette kasiyer olarak çalışan baba Ersin Teker (34), taziyeleri kabul ederken, yaşadığı acıyı anlattı. 2’si kız olan 4 çocuğundan birini kaybettiğini belirten Teker, “Başıboş köpekler hem ilçe merkezde, hem de bizim bulunduğumuz mahallenin çevresinde bulunuyor. Bu yeni bir sorun değil, eski bir sorun. Herkes kulağını kapatmış. Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın, başka kimsenin evlatları bu tarz olaylardan, boş sebeplerden dolayı ölmesin. Başıboş köpekleri toplasınlar, müdahale etsinler. Hiç kimsenin bundan sonra canı yanmasın bizim canımızdan can gitti. Yetkililerin tedbir almasını istiyorum. Komşularımız başıboş köpeklerin toplanması için belediyeye, kaymakamlığa ve tarım ve orman müdürlüğüne tedbir alınması için dilekçe vermişlerdi” diye konuştu.

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‘KÖPEKLERİN ARASINDA YEĞENİMİ GÖRDÜM’

Eslem’in amcası Erdem Teker de “11.00 sıralarında camdan dışarıya baktım ve sürü halinde gezen başıboş köpekleri gördüm. Cep telefonumun kamerasıyla yakınlaşarak baktığımda köpeklerin arasında birinin olduğunu fark ettim. Hemen evden çıktım ve elime bir kürek alarak köpekleri kovaladım. Ancak yeğenim Eslem’i kanlar içinde gördüm” ifadelerini kullandı.