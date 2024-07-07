Eskortlu tuzağa 36 yıl istendi

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İngiltere’de yaşayan Murat Arpapay (59) bir süre önce Türkiye’ye kesin dönüş yaparak ailesinin İstanbul Büyükçekmece’deki evine yerleşti. Maddi durumu iyi olan Arpapay, zaman zaman çevirmenlik de yapıyordu. Ersen Başak isimli Şirinevler’de bir kafe sahibi, kadın kimliğinde internette erkeklerle konuşuyor, maddi durumu iyi olan erkeklerin paralarını gasp etme planları yapıyordu. Ersen Başak, internette Murat Arpapay ile tanıştı ve buluşma teklif etti. Arpapay buluşmayı kabul etti. Ersen Başak, buluşmaya güzel bir genç kız olan 19 yaşındaki Muhterem Perçikli’yi gönderdi. Perçikli ve Arpapay, Ersen Başak’ın kafesinde buluştu. Görüşmeyi Ersen Başak ve iki adamı daha diğer masadan izledi. Genç kız 26 Temmuz’da Murat Arpapay’ı Bahçelievler’deki günlük kiralık bir eve çağırdı. Eve ilk önce Serpil ve Azad ismiyle tanınan Ersen Başak gitti. Daha sonra Fatih Erginoğlu ve Doğan Sarıyıldız da geldi. Ersen Başak, Arpapay’ın evini gasp için evden ayrıldı. Eve daha sonra mavi bir peruk takmış olan Muhterem Perçikli ile Murat Arpapay geldi.

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ELLERİNİ BAĞLADILAR

Fatih Erginoğlu ve Doğan Sarıyıldız, Arpapay’a saldırarak onu eterle bayıltmaya çalıştı. Bir yandan da darbettikleri Arpapay buna direnince ellerini arkadan plastik kelepçeyle bağladılar. Erginoğlu, elindeki şırıngada bulunan beyaz renkli sıvıyı Arpapay’a enjekte etti. Arpapay bir süre sonra hareketsizleşti.

Şüpheliler öldüğünü anladıkları Murat Arpapay’ı, apartman boşluğuna atarak olay yerinden kaçtılar. Ersen Başak, buluştuğu iki kadına Murat Arpapay’ın evindeki yüklü miktarda parayı almak için gittiğini ancak evde para bulamadığını söyledi. Ersen Başak, Gürcistan’a, diğer iki şüpheli erkek ise Kıbrıs’a kaçtı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Temmuz 2023’te KKTC’ye kaçtıkları tespit edilen Fatih Erginoğlu ve Doğan Sarıyıldız hakkında yakalama emri düzenledi. Aynı gün Gürcistan’a gittiği belirlenen Ersen Başak hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Muhterem Perçikli ve Serpil Demir ise tutuklandı.

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İddianamede şüphelilerin Murat Arpapay’a ait eve girdiğine ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı, olay sonrası eve maktulün yakınları tarafından çilingir vasıtasıyla girildiği, yağma eyleminin bu haliyle gerçekleşmediği belirtildi.

‘KASTEN ÖLDÜRMÜŞLER’

Hazırlanan iddianamede, Ersen Başak’ın talimatıyla şüphelilerin Murat Arpapay’ı hileli hareketlerle ve iş bölümü halinde olayın geçtiği daireye getirip zor kullanarak etkisiz hale getirdikleri, evini soymak için birlikte hareket ettikleri, zor kullanma esnasında maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri anlatıldı. Tüm şüpheliler hakkında “olası kastla öldürme” suçundan 25 yıla kadar, “yağmaya teşebbüs” suçundan da 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.