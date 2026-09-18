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Eskort ilanlarıyla ağlarına düşürmüşler: 10 şüpheli tutuklandı

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#Dolandırıcılık#Bursa#Evlilik Vaadi
Eskort ilanlarıyla ağlarına düşürmüşler: 10 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 15:55

Bursa'da evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla tuzak kuran şebeke, birçok kişiyi dolandırdı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamındı şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşları evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla dolandırdığı ve tehdit yoluyla haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eskort ilanlarıyla ağlarına düşürmüşler: 10 şüpheli tutuklandı

Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Eskort ilanlarıyla ağlarına düşürmüşler: 10 şüpheli tutuklandı

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#Dolandırıcılık#Bursa#Evlilik Vaadi

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