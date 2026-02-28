Eşkıya komşulara jet iddianame

Haberin Devamı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde iddiaya göre; 20 Şubat’ta Muhammet Baca (34) evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Ergin’in kendisine ‘Ne bakıyorsun lan’ dediğini iddia eden Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Muhammet Baca, adrese gelen ekiplere durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada, Servet Ergin’in kardeşi Şener Ergin’in saldırısına uğradı. Muhammet Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Ekipler, kavgayı güçlükle ayırdı. Baca’nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Baba ile kız hastanede tedaviye alındı. 2 kardeş ise gözaltına alındı.

ÇOCUK SCOOTER’I ‘SİLAH’ SAYILDI

Şener Ergin tutuklanırken, Servet Ergin serbest bırakıldı. Muhammet Baca’nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı öğrenildi. İddiaları yalanlayan Servet Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, iddianame hazırlandı. Tutuklu Şener Ergin’in, apartman girişinde bulunan çocuk scooter’ını alıp, koşarak geldiği ve Muhammet Baca’ya iki kez vurduğu, ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği iddianamede yer aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin tutanaklarının da yer aldığı iddianamede; Şener Ergin’in bahçe kapı girişinde havaya bir nesne savurduğu, 2 kez ‘çat’ diye yüksek ses duyulduğu belirtildi. Olay yerinde çocukların bulunduğunun açıkça görüldüğü, şüphelinin bunu fark etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulanırken; çocuk scooter’ının yaralamaya elverişli olması nedeniyle ‘silah’ sayıldığı ve eylemin baba ile bebeğe karşı doğrudan kastla işlendiği değerlendirmesi iddianamede yer aldı.

SAVCI, AYRI AYRI CEZA İSTEDİ

İddianamede, tutuklu Şener Ergin’in Muhammet Baca’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İkra Medine Baca’ya yönelik eylemi nedeniyle de ‘kasten yaralama’ suçundan 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcılık, toplamda 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca mahkûmiyet halinde tutuklu Ergin hakkında hak yoksunlukları uygulanması da talep edildi.

Öte yandan, adli tıp raporu da hazırlandı. Raporda; Muhammet Baca’nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, burnunda kırık bulunduğu belirtildi. 14 aylık İkra bebeğin ise kafatasında çatlak oluştuğu, yaralanmanın hayati tehlike arz ettiği ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır seviyede olduğu kaydedildi.