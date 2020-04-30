Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm full izle -Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman, Feyyaz öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Nisan Salı akşamı sezon finali olan 165. bölümüyle ekranlardaydı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ve İlyas kasaplardan ve Feyyaz Meftun'dan intikam almak için harekete geçti. Sezon finalinin son sahnelerinde İlyas'ın Feyyaz Meftun'u alnından vurması şoke etkisi yarattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da final sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli, en yakın adamı Hurşit'i öldüren Kasaplardan intikam almış oldu. Hızır'ın intikam sahnesini ve diğer gelişmeleri öğrenmek isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm full izle linkine ulaşmaya çalışıyor.

İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali izleme linki ve son bölümle ilgili ayrıntılar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KESİNTİSİZ İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ



Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

FEYYAZ ÖLDÜ MÜ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümünde Hızır Çakırbeyli ve İlyas intikam için harekete geçti. İlyas, masada Feyyaz Meftun'u tek kurşunla vurarak öldürdü. Feyyaz'ı canlandıran usta oyuncu Burak Sergen de EDHO'dan ayrıldı. F

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?



Dizinin yönetmeni Onur Tan da Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "Seyreden, eleştiren, beğenen, beğenmeyen herkesin göz nuruna sağlık iyi ki varsınız. Eylül ayında görüşmek dileklerimizle" notunu yazdı.