MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü
GeriGündem Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ESKİŞEHİR, (DHA)-
Haber Giriş: 03.05.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü

Eskişehir'de Elif (50) ve Bayram Kızılyar (52) çifti, 9 gün arayla tedavi gördükleri hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Eskişehir’deki fabrikada işçi olan Bayram Kızılyar’ın, geçen ay görülen belirtiler üzerine gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan PCR testi pozitif çıktı. Kronik astım hastası olduğu öğrenilen Kızılyar, tedaviye alındı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemenin ardından eşi Elif, 12 yaşında oğulları ile temaslı olduğu belirlenen yakınlarına da test yapıldı.

Test sonuçlarında Elif Kızılyar’ın da koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Elif Kızılyar da hastanede tedaviye alınırken, çift kısa süre sonra durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine sevk edildi. Çiftten Bayram Kızılyar, koronavirüs yoğun bakım servisinde doktorların tüm çabasına rağmen 23 Nisan’da hayatını kaybetti.

Dün de eşi Elif Kızılyar koronavirüse yenik düştü. Kızılyar çifti, Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesi’nde toprağa verildi.

Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi