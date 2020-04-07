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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 16:31,Son Güncelleme:/

Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz’ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı

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Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz’ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı
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ESKİŞEHİR’de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz (44), yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Yılmaz, 'Covid-19' test sonucu pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Yılmaz’ın bu süreçte temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı belirtildi.

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