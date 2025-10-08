×
Eskişehir'in beyaz hazinesi: Tozundan sahtesi yapılıyor! 'Aynı gerçeği gibi gözüküyor, ayırt etmek imkansız'

#Eskişehir#Lüle Taşı#Sahtekarlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 15:01

Eskişehir'de lüle taşı ustası Abdurezzak Seyfi Aktaş, gerçek lüle taşının işlenmesinden çıkan toz ve kırıntıların kimyasallarla birleştirilerek sahte ürün yapıldığını belirterek, sektördeki sahtekârlık tehlikesine dikkat çekti.

Eskişehir'in beyaz hazinesi lüle taşında ustalar sahte ürün tuzağına karşı uyarıyor. Çocukluğundan beri lüle taşından çeşitli hediyelik eşyalar, süslemeler ve dekoratif parçalar üreten, babadan oğula geçen bu zanaatın az sayıda kalmış temsilcilerinden biri olan Abdurezzak Seyfi Aktaş, sahte lüle taşı ile ilgili bilgiler verdi.

"GERÇEK LÜLE TAŞI GİBİ SATIYORLAR"

Bu taşın sahtesini yapmanın zor ama imkansız olmadığına dikkat çeken Aktaş, "Biz ustalar taşı işlerken taştan toz ve kırıntılar çıkar. Normalde işlerken oluşan taşın bu tozunu ve kırıntılarını imha ederiz. Sahtesini yapmak isteyen kişiler maalesef bazı ustalardan temin edip, bu tozları sıkıştırarak, presleyerek daha sonrasında birtakım kimyasallarla kullanıma hazır hale getiriyorlarmış. Sonrasında tekrardan işlenip lüle taşı diye satışa çıkartıyorlar" dedi.

"SAHTE LÜLE TAŞINDAN YAPILAN PİPOLAR ÇATLAYABİLİYOR"

Yapılanların sahtekârlık olduğuna dikkat çeken lüle taşı ustası, "Gerçek lüle taşından neredeyse bir farkı olmuyor. Aynı gerçeği gibi gözüküyor. Ama şunu söyleyebilirim: Eğer sahtesinden bir pipo yapılmışsa içiminden sahtesi ve gerçeği ayırt edilebiliyor. Gerçek lüle taşından yapılan pipolar asla çatlamaz, dağılmaz ya da erimez. Ama sahtesinden yapılan pipolar çatlayabiliyor, dağılabiliyor veya eriyebiliyor. Bunun dışında usta olmayan bir kişinin figür olarak üretilen sahte lüle taşlarını ayırt etmesi imkansızdır. Zira ustaların bile ayırt etmesi çok zordur" ifadelerini kullandı.

