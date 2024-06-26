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Eskişehir'e 2 yavru kediyi ezip kaçtı! Kameralardan tespit edildi

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#Eskişehir#Yavru Kedi#Hayvana Eziyet
Eskişehire 2 yavru kediyi ezip kaçtı Kameralardan tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 12:35

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sokakta 2 yavru kediyi ezdikten sonra kaçan otomobil sürücüsü B.E., kameralardan tespit edildi. Sürücü B.E. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem başlatıldı.

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Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde B.E. kullandığı 06 AR 4057 plakalı otomobille, sokaktan dönüş yaptığı sırada yolda bulunan 2 yavru kediyi ezdi. Kediler ölürken, otomobil sürücüsü yoluna devam etti.

Çevredekilerin ihbarıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alarak otomobilin plakası ve sürücüsünü belirledi.

Sürücü B.E. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan idari para uygulanması için inceleme başlatıldı.

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#Eskişehir#Yavru Kedi#Hayvana Eziyet

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