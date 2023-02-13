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Eskişehir’den deprem bölgesine seyyar tuvalet ve hijyen malzemeleri

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#Deprem#Kahramanmaraş#Eskişehir
Eskişehir’den deprem bölgesine seyyar tuvalet ve hijyen malzemeleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 14:00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde üretimi tamamlanan 30'a yakın seyyar tuvalet, depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesine gönderilirken, ekiplerce kurulumu da sağlandı. Bölgeye tuvalet kağıdı, sabun, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri de gönderildi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremler sonrası acil durum çalışmalarını aralıksız sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine yönelik destekleri acil ihtiyaçlara göre çeşitlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in anlık takip ettiği çalışmalarla afet bölgesinde acil ihtiyaçlardan olan mobil tuvalet konusunda da belediye atölyelerinde başlatılan üretim aralıksız sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler atölyelerinde üretimi tamamlanan seyyar tuvaletler, afet bölgelerine ulaştırılıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans rezidansın yanındaki park alanına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi bahçesi ile bölge yakınlarına kurulan seyyar tuvaletler, Eskişehir Büyükşehir ekiplerince kullanıma hazır hale getirildi.

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Eskişehir'de üretimine devam edilen seyyar tuvaletlerin yanı sıra tuvalet kağıdı, sabun, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri de bölgelere gönderiliyor.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Eskişehir

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