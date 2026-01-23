Eskişehir'deki vahşet! Eski sevgilisini boğazını keserek öldürmüştü... Cezası belli oldu

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 16 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında oturan 1’i engelli 4 çocuk annesi Shabana Solaiman Khil ile kendisi gibi Afganistan uyruklu olan eski sevgilisi Abdülkarim Shadab arasında tartışla çıktı. Kadının engelli oğlunun evde olduğu sırada çıkan tartışmada Abdülkarim Shadab, eski sevgilisi Shabana Solaiman Khil'in boğazını bıçakla kesip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Shabana Solaiman Khil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki tüm güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Evden çıkış saati belirlenen Abdülkarim Shadab’ın Sakarya'ya kaçtığı belirlendi. Eskişehir ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda Shadab, saklandığı evde yakalandı. Eskişehir'e getirilen Shadab, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdülkarim Shadab hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede sanık Shadab için ömür boyu hapis cezası talep edildi.



SAVCI İNDİRİMSİZ CEZA TALEP ETTİ

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Abdülkarim Shadab ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme savcısı, verdiği mütalaasında sanık Abdülkarim Shadab ile Shabana Solaiman Khil’in daha öncesinde bir müddet ilişki yaşadıkları ancak olay öncesinde ayrıldıklarını belirterek, “Sanığın ısrarla maktulle görüşmeye çalıştığı, maktulün bu durumu kabul etmediği, olay tarihinde sanığın alınan beyanları, kamera görüntüleri, maktulle sanık arasında yaşanan tartışma, sanığın getirdiği bıçak ile maktulün karşı koyma çabasına rağmen boğazından bıçakladığı, maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği, sanığın kıyafetlerini olay yerinde değiştirdiği, bulunan bıçağı olay yerinden ayrıldıktan çöp konteynerine attığı belirlendi” dedi. Savcı, sanık Shadab için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, eş, boşandığı eşe karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Duruşmada kendisini savunan sanık Abdülkarim Shadab ise “Çok pişmanım vicdan azabı çekiyorum olay kendiliğinden oluştu. O bana saldırdı bu sonuç ortaya çıktı” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık ve avukatların savunmalarının ardından Abdülkarim Shadab’a tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.