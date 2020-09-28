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Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Eskişehir’deki sunta fabrikasının bacası yandı

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Eskişehir’deki sunta fabrikasının bacası yandı
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ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir sunta fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile su doldurulan beton mikserle yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Cadde'de yer alan sunta fabrikasının bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören işçiler, OSB’nin itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangına OSB ve büyükşehir itfaiye ekiplerinin yanı sıra su ve kum doldurulan beton mikser ile müdahale edildi. Yaklaşık 32 metrelik merdivenli araçlarla müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bacada büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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