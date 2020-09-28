Eskişehir’deki sunta fabrikasının bacası yandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Cadde'de yer alan sunta fabrikasının bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören işçiler, OSB’nin itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangına OSB ve büyükşehir itfaiye ekiplerinin yanı sıra su ve kum doldurulan beton mikser ile müdahale edildi. Yaklaşık 32 metrelik merdivenli araçlarla müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bacada büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.