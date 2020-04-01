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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Eskişehir’deki otobüslerde sosyal mesafe için yeşil bant uygulaması

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Eskişehir’deki otobüslerde sosyal mesafe için yeşil bant uygulaması
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ESKİŞEHİR’de, koronavirüs önlemleri kapsamında halk otobüslerinde de önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, otobüslerde yolcuların sosyal mesafe kuralına uymaları için oturacağı ve ayakta durabileceği alanlara yeşil bantlar yapıştırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tramvaylarda olduğu gibi otobüslerde de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yeşil bant uygulaması başlattı. Belediye ekipleri halk otobüslerinde aralıklı oturulması için koltukların yarısına ve ayakta durulabilecek alanlara yeşil bantlar yerleştirdi. Ayrıca tüm araçların girişlerine de el dezenfektanları yerleştirildi. Eskişehir’de vatandaşların ‘evde kal’ çağrılarına genel olarak uyduğu belirtilirken, yolcu sayısının yüzde 90 oranında azaldığı kaydedildi.

Eskişehir’deki otobüslerde sosyal mesafe için yeşil bant uygulaması

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