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Eskişehir'deki orman yangınının nedeni belli oldu

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#Eskişehir#Alpu#Orman Yangını
Eskişehirdeki orman yangınının nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 09:45

Eskişehir'in Alpu ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.18 saatte kontrol altına alınan yangının, ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tespit edildi.

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Beyazaltın Mahallesi Taştepe mevkisindeki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Gözetleme kule görevlisinin yoğun dumanları görüp, haber vermesi ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarında 14 arazöz, 7 su tankeri, 3 itfaiye, 3 iş makinesi, 5 helikopter, 1 uçak ve 100'ün üzerinde personel görev aldı. Karaçam, ardıç ve bodur ağaçların bulunduğu ormanda, yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.

18 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Söndürme çalışmalarına Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Kütahya'dan gelen arazözler ve belediye itfaiyeleri de destek verdi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in sevk ve idaresinde yangın 18 saat sonra kontrol altına alındı.

YILDIRIM DÜŞÜNCE ÇIKMIŞ

İlk tespitlere göre yangının yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı belirlendi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanda, yangında zarar gören alanların tespiti için ölçüm yapılacağı belirtildi.

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#Eskişehir#Alpu#Orman Yangını

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