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Eskişehir’deki 'kılıçlı' görüntüler tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

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#Eskişehir#Sosyal Medya#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 16:20

Eskişehir’de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında paniğe neden olan 3 şahısın set ektibi olduğu çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz." açıklamsında bulundu.

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Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı.

Yapılan açıklamaya göre, “Eskişehir’de yabancı uyruklu üç şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile yürüyor “ şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TRT tarafından Eskişehir’de çekilen “Mahsusa Trablus” dizisinin ekibi olduğu söylendi.

Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, olayın araştırıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da konu ile ilgili açıklama yaparken, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir’deki kılıçlı görüntüler tepki çekmişti Gerçek ortaya çıktı


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#Eskişehir#Sosyal Medya#Polis

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