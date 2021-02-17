Eskişehir'deki cinayetle ilgili korkunç iddia - İlk eşinden olan oğlu…

Eskişehir'de yakınlarının ulaşamadığı için hayatlarından endişe ederek polise ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla girilen evde, İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerince evde detaylı inceleme yapılırken, apartman çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.



Eskişehir'de yakınlarının ulaşamadığı için hayatlarından endişe ederek polise ihbarda bulunduğu İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇİLİNGİR KAPIYI AÇTI, DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de cep telefonu dükkanı bulunan İlkay ve Emel Tokkal çiftinden haber alamayan İzmir'deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu. Tokkal çiftinin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesindeki bir apartmanın 5'nci katına giden polis ekipleri cevap alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak bulundu.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk'un bıçakla öldürüldüğü tespit edildi. Evde Olay Yeri İnceleme ekiplerince detaylı inceleme yapılırken, apartman çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

KORKUNÇ İDDİA

Kapıyı açan çilingir Müge Anlı’ya telefonla bağlandı. İddiaya göre, korkunç cinayette öldürülen babanın ilk eşinden olan oğlundan şüpheleniliyor. 16-17 yaşındaki oğlu, sosyal medya hesaplarını kapatıp kayıplara karışmış.