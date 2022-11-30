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EskiÅŸehir'deki 8 yÄ±llÄ±k husumet cinayetinde görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#EskiÅŸehir#TepebaÅŸÄ±#Cinayet
EskiÅŸehirdeki 8 yÄ±llÄ±k husumet cinayetinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 30, 2022 11:17

EskiÅŸehir'de, Mustafa Sevgi'nin (46) 8 yÄ±ldÄ±r husumetli olduÄŸu Ä°sa Demirci'yi (32) tabancayla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Sevgi'nin, Demirciâ€™nin bulunduÄŸu araca koÅŸarak gelip ateÅŸ ettiÄŸi yer aldÄ±.

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TepebaÅŸÄ± ilÃ§esi Zafer Mahallesi'nde Mustafa Sevgi, nisan ayÄ±nda, 8 yÄ±ldÄ±r husumetli olduÄŸu Ä°sa Demirci ile konuÅŸmak iÃ§in Bahtiyar Sokak'taki evinin Ã¶nÃ¼ne gitti. Ä°kili arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada Sevgi, tabancayla Demirci'ye ateÅŸ etti. Sevgi kaÃ§tÄ±, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan seyyar halÄ± satÄ±cÄ±sÄ± Demirci ise hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polise teslim olan Sevgi, sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.

EskiÅŸehirdeki 8 yÄ±llÄ±k husumet cinayetinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

KARAR DURUÅžMASI

EskiÅŸehir 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n dÃ¼nkÃ¼ karar duruÅŸmasÄ±nda Mustafa Sevgi, Ä°sa Demirci'yi kasten Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Cinayet ÅŸÃ¼phelisi Mustafa Sevgi'nin, silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

EskiÅŸehirdeki 8 yÄ±llÄ±k husumet cinayetinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Sevgi'nin, husumetlisi Demirci'nin seyyar halÄ± sattÄ±ÄŸÄ± kapalÄ± kasa minibÃ¼se koÅŸarak gelip ateÅŸ ettiÄŸi, ardÄ±ndan diÄŸer tarafa geÃ§ip araÃ§taki kadÄ±nÄ± indirdikten sonra ateÅŸ etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Demirci'nin minibÃ¼sten sÄ±rtÄ±nÄ± tutarak aÅŸaÄŸÄ± inerken, Ã§evredekilerin de saÄŸlÄ±k ekiplerine haber vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

EskiÅŸehirdeki 8 yÄ±llÄ±k husumet cinayetinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

4-5 EL ATEÅž ETTÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°TÄ°RAF ETMÄ°ÅžTÄ°

Demirci ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken, Cinayet ÅŸÃ¼phelisi Sevgi, mahkemedeki ifadelerinde Demirci ile aralarÄ±nda 8 yÄ±llÄ±k husumet olduÄŸunu belirterek, "Ä°sa Demirci'nin yanÄ±na uÄŸrayÄ±p, konuÅŸmak istemiÅŸtim. Beni gÃ¶rÃ¼nce siyah renkli bir tabancayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ben de hiÃ§ konuÅŸmadan Ã¼zerimde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m silah ile Demirci'nin ellerine doÄŸru tahminimce 4-5 el silahla ateÅŸ ettim" diyerek itiraf etmiÅŸti.

EskiÅŸehirdeki 8 yÄ±llÄ±k husumet cinayetinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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#EskiÅŸehir#TepebaÅŸÄ±#Cinayet

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