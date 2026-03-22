Eskişehir’de zincirleme kaza: Eski bakanlar Koç ve Selçuk da yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Atilla Koç#Zehra Zümrüt Selçuk#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 23:26

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da olduğu 8 kişi yaralandı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da olduğu bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, ambulanslarla Ankara'daki hastaneye, diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

