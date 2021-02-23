Eskişehir'de yolsuzluk operasyonu!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kentteki bir icra dairesinde görev yapan ve zimmetine 3 milyon 800 bin lira para geçirdiği iddia edilen şüpheli E.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Soruşturmayla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyetinin icra dairesinde son dönemde yapılan satış işlemleriyle ilgili araştırma yaptığı öğrenildi.