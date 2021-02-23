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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de yolsuzluk operasyonu!

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Eskişehir'de yolsuzluk operasyonu!
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Eskişehir'de bir icra dairesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişinin zimmetine para geçirdiği iddia edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kentteki bir icra dairesinde görev yapan ve zimmetine 3 milyon 800 bin lira para geçirdiği iddia edilen şüpheli E.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyetinin icra dairesinde son dönemde yapılan satış işlemleriyle ilgili araştırma yaptığı öğrenildi.

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