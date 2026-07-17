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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 kişi yaralandı

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#Eskişehir#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası
Eskişehirde yolcu otobüsü devrildi: 24 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 08:57

Eskişehir'de yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada 24 kişi yaralandı.

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Olay, Kütahya - Eskişehir kara yolunda, Kümbet kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Yıldırım idaresindeki yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Kazada, otobüs içerisinde bulunan 24 yolcunun yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Eskişehir#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası

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