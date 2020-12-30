Eskişehir’de yılbaşı kısıtlaması öncesi ‘alışveriş’ yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın akşam 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama öncesinde Eskişehir’de alışveriş yoğunluğu yaşandı. İkieylül ve Hamamyolu caddelerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle gıda ürünleri satan iş yerleri ve banka şubeleri önlerinde kuyruklar oluştu. En çok yoğunluk ise kuru yemişçi ve balıkçıların önünde yaşandı. Kentte maske zorunluluğuna uyulduğu ancak alışveriş telaşından sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.



‘EVDE KALMAK ZORUNDAYIZ’



Çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan Derya Ayhan, yılbaşı gecesini mecburen evde geçireceklerini belirterek, “Bu yılbaşı ailecek hepimiz evdeyiz. Mecburen evde kalmak zorundayız. Çocuklara biraz hediye alayım diye alışverişe çıktık. Kuruyemişten başladık. Biraz da evi süslemek için bir şeyler alacağız” dedi.



Veli Cura ise "Yılbaşı için alışverişe çıktık. Çocuklar ve torun var. Onlar için çerez alıyoruz. Ben hindi alalım diyorum, hanım, 'olmaz, yılbaşı geçsin öyle yiyelim' diyor” şeklinde konuştu.



Mağaza çalışını Gökhan Güleryüz de yılbaşı nedeniyle alışverişin hareketli geçtiğini ifade ederek, “İnşallah yeni yılda şu virüs belasından da kurtulursak, her şey daha güzel olacak” dedi.



Kuru yemişçi Gökhan Aslan ise insanların 4 günü evde geçirecekleri için gıda alışverişi yaptıklarını belirterek, “Sokağa çıkma yasağının etkisiyle gıdaya yoğun talep var. İnsanlar 4 günü evlerinde geçireceği için mecburen gıda alışverişini yüklü yapıyorlar" dedi.