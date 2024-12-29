Eskişehir’de yeni yıl etkinlik alanına zarar verdi!

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Odunpazarı Belediyesi yılbaşı etkinlikleri kapsamında tarihi Odunpazarı turistlik bölgesinde esnaf stantlarının yanı sıra çocuklar ve büyükler için eğlencelerin düzenlendiği yeni yıl pazarı adıyla etkinlik alanı açtı. Alana, saat 05.30 sıralarında gelen Burak Ö., bağırıp yeni yıl süslerini sökerek çadırları ve esnafın stantlarını dağıttı. Burak Ö., alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün heykeli çevresindeki ışıklandırmayı da söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Burak Ö. ekipler tarafından yakalandı.

Kamu malına zarar vermek suçlamasıyla elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınan Burak Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Burak Ö.’nün etkinlik alanına zarar verdiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)