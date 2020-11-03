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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de yasak bölgede avlanırken yakalanan 8 kişiye 5 bin TL ceza

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Eskişehir'de yasak bölgede avlanırken yakalanan 8 kişiye 5 bin TL ceza
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ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde 8 avcı, yasak bölgede avlandıkları sırada suçüstü yakalandı. Avcılara, toplam 5 bin 24 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar ilçesine bağlı Dinek Mahallesi Alıçlı Boğaz mevkiinde kaçak avlanma yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı denetimlerde N.S., A.G., N.T., C.T., E.K., O.K., A.K. ve Ö.G. kaçak avlanırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin avcılık belgelerinin ve tüfek ruhsatlarının olmadığı tespit edilerek, toplam 5 bin 24 TL idari para cezası uygulandı.

 

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