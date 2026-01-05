×
Eskişehir'de yarış yaparken 3 can aldı

#ESKİŞEHİR#Trafik#Kaza
Eskişehirde yarış yaparken 3 can aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 07:56

Eskişehir’de 2 aracın yarıştığı anda 3 yayaya çarpan ve onları hayattan kopardıktan sonra kayıplara karışan Muhammed D. ve beraberindekiler gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan inen Eray Akyol(21), Ayşegül Seliti(14) ve Samiye Saygı(21)’ya çarpmıştı. Kaza da yaya 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta araç terk edilmiş halde buldu.

 

YARIŞ YAPARKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Ekiplerin başlattığı çalışmalarda, Muhammed D. idaresindeki otomobil ile başka bir aracın yarıştığı ve bahse konu sürücünün aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği öğrenildi. Kazanın ardından Muhammed D.’nin kendi otomobilini yol kenarında bıraktığı ve başka bir araca binerek kaçtığı belirlendi.

Eskişehirde yarış yaparken 3 can aldı

Polis tarafından yapılan çalışmalardan 71 Evler Nahallesi'nde bir evde olduğu belirlenen sürücü, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından gözaltına alındı.
Eskişehirde yarış yaparken 3 can aldı
Kazada Muhammed D.’nin kullandığı araçta bulunan Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı.

3 kişininim ölümüne neden olan Muhammed D., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Eskişehirde yarış yaparken 3 can aldı

