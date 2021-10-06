Eskişehir'de valiliğin PCR kararı sonrası dikkat çeken görüntü!

Eskişehir Valiliği, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz Covid-19 aşısı olmayanlar için istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunu iptal etti. Resmi açıklamanın ardından yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de, 3 üniversiteye girişte yaşanan yoğunluk azaldı. Öğrenciler, kimlik kartlarına tanımlı HES kodları kontrol edilerek içeri alınıyor.
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'ZATEN KALMASI GEREKİYORDU'
Anadolu Üniversitesi öğrencisi Büşra Yavuz, yerleşkeye girişlerde kimlik kartlarını elektronik cihazlara okutup HES kodlarının kontrol edildiğini ifade ederek "Kimlik kartlarımızda zaten HES kodumuz var. Zaten kalkması gerekiyordu, sonuçta artık her yerde HES kodu var. Bence gerek yoktu zaten. Memnunum çünkü sürekli test yaptırmak zorunda kalacaktık" dedi. Öğrencilerden Rabia Koyuncu ise sürekli test olmanın kendileri için güç olduğunu belirterek kararın yerinde olduğunu savundu. Kubilay Kırgız da PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı anda aşı olduğunu belirterek şunları söyledi: