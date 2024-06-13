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Eskişehir'de vahşet! Kızını ve 7 yaşındaki torununu öldürdü... Katil zanlısına linç girişimi

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#Eskişehir#Kadın Cinayeti#Çocuk Cinayeti
Eskişehirde vahşet Kızını ve 7 yaşındaki torununu öldürdü... Katil zanlısına linç girişimi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 11:36

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Merve Karabaş (31) ve 7 yaşındaki oğlu Alp Karabaş, evinin önünde Adana’dan gelip sokakta bekleyen babası Osman Nuri K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayı görenler tarafından sokakta linç edilmek istenen katil zanlısı Osman Nuri K., gözaltına alındı.

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Olay, saat 07.30 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş, sabah evinden çıkıp, oğlu Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki otomobiline bindi. Bu sırada Adana’dan geldiği ve sokakta beklediği belirtilen Merve Karabaş’ın babası Osman Nuri K. kızıyla tartıştı, ardından belinden çıkardığı tabancayla otomobilin içindeki Merve Karabaş’a ateş etti.

TORUNUNU ARKASINDAN ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Otomobildeki torunu Alp ise araçtan çıkıp kaçtı. Cinayet şüphelisi Osman Nuri K., torununu da kaçarken arkasından ateş edip öldürdü.

Eskişehirde vahşet Kızını ve 7 yaşındaki torununu öldürdü... Katil zanlısına linç girişimi

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LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Olayı görenler Osman Nuri K.'ye saldırırken, linç girişimini ise ihbarla adrese gelen polis ekipleri engelledi. Osman Nuri K., polis tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemesinde sokakta 5 adet boş kovan bulundu.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Merve Karabaş'ın 11 yıllık eşi Ahmet Karabaş da haberi alıp eve geldi. Sokakta eşin ve çocuğunun öldürüldüğünü öğrenen Ahmet Karabaş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehirde vahşet Kızını ve 7 yaşındaki torununu öldürdü... Katil zanlısına linç girişimi

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#Eskişehir#Kadın Cinayeti#Çocuk Cinayeti

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