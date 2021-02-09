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ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de uyuşturucuya yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir’de uyuşturucuya yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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ESKİŞEHİR’de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilerek, gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen S.F. ve S.I.’yı takibe aldı. Polisin operasyonuyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, 2,58 gram metamfetamin ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

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